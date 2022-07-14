康建公司今發生四死一重傷槍擊案。(吳建輝攝)

今(14)日下午6時許，南投草屯鎮康建生物科技公司發生殘忍血腥槍擊案，其公司創辦人兼負責人賴敏男，與其員工、家屬4人，共5人遭關進廁所行刑式槍殺，僅負責人賴男頭部卡彈送台中榮總急救，其餘4人頭部一槍斃命當場死亡，由於康建公司有門禁管制，兇嫌如何進入公司行凶，南投縣警察局做出回應。

南投縣警察局長黃永志表示，康建公司有門禁管制，但在下班時間時，兇嫌向警衛說要找賴博士，警衛因而放行；目前，警方正擴大調閱錄影監視器，追查凶嫌並釐清案情。

回顧整起事件，在場員工表示，歹徒為一人犯案，其身形魁梧約一米八，頭戴面罩刻意隱藏身分，一進門就要大家進去，把所有人關到廁所，之後就聽到4至5聲槍聲。

蒙面凶手先闖入生技公司廠房外約20米遠的民宅，將賴姓負責人弟弟（約70歲）與園藝課長（約60歲）趕進廁所後開槍，兩人均頭部中彈死亡。

歹徒隨後進入廠區，槍殺賴姓負責人（81歲）、負責人女兒（40歲）及張姓主任（45歲）。賴姓負責人頭部中傷送醫急救，其餘4人皆當場死亡。

警方表示，行兇歹徒一進入公司，就將所有人押到廁所內一一對頭部開槍，手法極度殘忍又態度冷靜，心理素質相當強大，顯示即可能受過相當訓練。