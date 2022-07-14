後疫情時代，保健食品購買力續攀高峰！momo富邦媒（8454）「2022年網購保健食品報告」顯示，旗下momo購物網保健食品銷售已連續兩年年增約達五成，綜合維他命、雞精等「基礎保健食品」於上半年銷售呈跳躍式倍數成長。

在高壓生活型態下，消費者日常加強自我保健的「分類機能保健食品」如魚油、葉黃素、益生菌、關鍵保養等需求日益提升。

近年因疫情驅動消費習性轉往線上化，連帶網購保健食品的消費年齡層亦邁向「全齡化」發展，其中60歲以上的「年長者」有購人數年成長更高達248％；而21至30歲「青年人」亦急速攀升，有購人數成長160％，顯見自我保健已成為全民運動。

為提升生活品質，國人健康保健意識抬頭，加上新冠疫情的催化，高度激發消費者對於自我健康防護的重視度。

momo購物網觀察，保健食品銷售呈階梯式穩健的成長，2021全年度保健食品業績年增達5成、2022年上半年業績亦較去年同期成長逾5成，網購保健食品買氣於後疫情時代持續蓬勃。

保健食品品牌亦加速數位布局的腳步，截至2022上半年momo站上已集結白蘭氏、桂格、善存、挺立、克補、永信、亞培、娘家、船井等逾5,000個保健品牌，提供超過40,000個商品予消費者選購。

momo進一步發現，網購保健食品消費年齡層邁向「全齡化」趨勢發展，今年上半年momo保健食品有購人數較2019年疫情前成長140％，具購買力的各年齡層皆呈高幅度的成長。

主力消費族群聚焦於40至50歲「中壯年」，此年齡層多身為家中主要照護者，維他命、雞精等「基礎保健食品」為鎖定購買重點。有購人數成長居冠的年齡則為60歲以上的「年長者」，其因疫情網購使用習性增長，相較疫情前成長達248％。而51至60歲的「中年者」有購人數亦突破170％的成長，關鍵保養與成人營養品為此兩大族群選購的重點。而21至30歲的「青年人」有購人數成長約160％，對於維他命、美顏等保健品的關注度有感提升。

自身保護力的加強是日常預防保健的重要課題。momo根據銷售觀察分享，在保健食品選購上，消費者最青睞全方位打好健康底子的「綜合維他命」，相較2019年不僅為今年momo購買人數年增率最高的保健食品類別，業績成長更突破300％，其中以有助提升身體保護力的維他命C、維他命E，以及精神旺盛的B群最熱銷。如單月熱銷破萬條的力度伸維他命C+D+鋅發泡錠、克補B群等皆為人氣夯品。

高壓繁忙的生活、不均衡飲食習慣提高了現代人一大健康殺手心血管疾病的發生機率。能促進新陳代謝、維持健康循環等的「魚油」備受青睞，其含有人體無法自行製造的Omega-3，當中所含EPA、DHA為各年齡層都需要的營養素，也為疫情共存時期提升身體保護力的好選擇，促動2022上半年「魚油」購買人數相比2019疫情年大幅成長，年增率高達近230％。諸如大研生醫omega-3 84％德國頂級魚油、達摩本草90％ Omega-3專利深海魚油等為熱銷商品，皆繳出單月熱銷數千件佳績。

身處3C世代，辦公、學習、休閒都與電子產品密不可分。今年上半年momo「葉黃素」保健食品業績即較2019年成長直逼240%，熱銷商品如momo獨賣永信藥品健康優見高單位葉黃素軟膠囊，單月狂銷破30,000瓶；另外還有學生族也喜愛的QQ口感白蘭氏葉黃素精華凍，及善存游離型葉黃素軟膠囊等皆為人氣首選。

「益生菌」是許多家庭常備的保健食品。根據momo銷售觀察，因應環境變化、空氣汙染、季節交替等狀況，能幫助調整過敏體質的益生菌熱銷，人氣商品如獲國家健康食品雙效認證的統一LP33健字號益生菌膠囊。除此之外，現今社會步調十分緊湊，不僅生活壓力大，外食族的比例也高，因此幫助消化道機能的益生菌也是消費者重點選購產品，像是擁有九種複合益生菌的台塑生醫舒暢益生菌即為熱銷選擇。

中老年人面臨年紀增長而流失營養，或牙口不佳使致營養攝取不足的問題。「成人營養品」、「關鍵保養」為中老年齡層人氣選購的類別，前者能幫助及輔助長者補充每日所需營養素；而關鍵保養能幫助維持行動力與靈活度，近年又以擁有多國專利的UC-II成分商品最受關注。熱銷商品如成人營養方品亞培安素原味、一錠含有六種關鍵成份的挺立關鍵迷你錠UC-II 30錠等。