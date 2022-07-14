在經濟成長與穩定的新車銷售表現帶動下，國內產險業業務成長無虞，保費收入可望成長，卻因4月以來混亂的防疫措施，帶給防疫險龐大賠付金額，對全年獲利造成虧損。中華信評金融服務評等部14日指出，預估產險業2022年股東權益報酬率將為史上未見的「低於0％」，整體產險業獲利虧損。此外，防疫險賠付的潛在損失，可能使業者在接下來時間加快風險部位的變現。

金管會統計，整體產險業2022年5月稅前盈收大虧新台幣162億元，累計前五月由盈轉虧至96億元；此外，截至今年7月11日，12家產險業的防疫保單理賠達205.65億元。基於防疫險賠付帶給個別業者財務實力的衝擊，中華信評已對新安東京海上、和泰產險，兆豐產險等3家產險公司，評等置入「信用觀察負向」名單，半年至一年內資本狀況若沒有改善，將面臨評等調降的壓力。

中華信評14日公布「2022 年台灣年中信用展望」報告。中華信評金融服務評等部分析，產險業的直接簽單保費收入，過去兩年成長率在6.2％、10.3％，2022年預估也有7～9％的成長率，因為台灣經濟成長、加上新車銷售表現穩定，帶動保費收入，今年前四個月防疫險熱銷，還有其他保險商品亦持續穩定的銷售表現，都是產險業向來的獲利增長的支撐。

產險業的股東權益報酬率（ROE）部份，中華信評統計，2020年為10.8％，2021年為13.1％，簡易換算即每位股東投資100元該兩年可拿回10.8元、13.1元，在防疫保單大虧壓垮業者財務實力的情況下，中華信評預估，2022年ROE將為0％以下，即整體呈現負值。

相對上，已因全球升息造成債券部位帳面大虧的壽險業，中華信評評估其平均資產報酬率，2022年仍有0.5％，和2020年0.7％相近，至於2021年的1.1％，是來自業外投資、台股獲利的非典現象，預估未來兩年的經常性收益率應會面臨壓力，且資本利得應會減少。

銀行業部份，中華信評亦認為會有正面表現，2022年稅前平均資產報酬率約0.58％的正常值，僅因成本認列推遲的情況下，較高的信用成本抵銷略為改善的淨利差。