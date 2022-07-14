一度成為網紅神曲《2035去台灣》因描繪大陸民眾在2035年乘坐高鐵赴台灣遊玩，引發兩岸媒體與網民的熱議，近日大陸發展改革委員會與交通運輸部再發布的《國家公路網規劃》通知，再將福州至台北高速公路納入規劃中，並計劃於2035年前完成。

據大陸國家發改委網站指出，《國家公路網規劃》總規模約46.1 萬公里，由國家高速公路網和普通國道網組成，其中國家高速公路約16.2萬公里（含遠景展望線約0.8萬公里），普通國道約29.9萬公里。

2004年版的大陸《國家高速公路網規劃》中，在北京7條放射線高速公路就有一條規劃跨海接到台灣，連接點是福建平潭。近日新版大陸《高速公 路網規劃》中則將福州─台北高速公路的完成時間訂在2035年。（圖／大陸交通部）

《規劃》中指出，到2035年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質量國家公路網，實現國際省際互聯互通、城市群間多路連通、城市群城際便捷暢通、地級城市高速暢達、縣級節點全面覆蓋、沿邊沿海公路連續貫通。

尤其令人矚目的是，福州至台北的高速公路也被寫入《規劃》，並計劃於2035年前完成。這條G3路線由北京出發，將經福州連接至台北。此外，《規劃》還包括G1534、G1533這兩條分別從廈門、泉州連接至金門的高速公路。