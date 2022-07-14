南投縣草屯鎮康建生技公司今（14）晚驚爆發生槍擊命案，造成4死1傷其中81歲創辦人兼負責人「牛樟芝之父」賴敏男因頭部卡彈送醫急救中。蒙面兇手先是將公司員工關進廁所，接著在廁所行刑式槍殺2人後，再於廠區內對3人開槍。由於做案手法與1996年前桃園縣長劉邦友血案相似，許多網友看了之後直呼是「內地版劉邦友血案」，而且當時也是1人受傷！

今日發生草屯4死1傷槍擊案，目前員工還原現場，當時1名蒙面兇手將員工們關入廠區外的鐵皮屋廁所、沒收手機，接著就聽見多次槍響；警方研判，賴敏男弟弟（約70歲）與劉姓園藝課長（約60歲）遭蒙面歹徒趕進廁所後開槍，兩人頭部中彈死亡，賴敏男、40歲的賴敏男女兒、45歲張姓主任後則是在廠區內遇害。

對此，許多PTT網友紛紛表示「劉邦友案草屯版」、「內地版劉邦友血案」、「要歡迎來到90年代了嗎？」、「2022還有滅門血案，怕」、「這是以前那個警衛室案嗎到現在還有歐」、「劉邦友案也是一個被爆頭沒死，不過智力整個退化了」、「這是行刑式槍決吧，已經好幾十年沒發生過這種事！」

1996年11月21日，時任桃園縣長劉邦友與其餘7名親友，被兇嫌拖往僅3坪大的警衛室一一槍斃。（圖／中時資料照）

回顧1996年劉邦友血案，當天2名蒙面歹徒闖入縣長官邸，將1名警衛押往警衛室後行刑式槍殺，接著以相同手法將劉邦友等8人一一殺害，僅時任桃園縣議員鄧文昌倖存，不過心智能力也因此嚴重受損，此案則因證據遭人為破壞，至今仍遲遲找不到犯案兇嫌。