烏克蘭中部大城文尼察(Vinnytsia)遭到俄軍巡弋飛彈的攻擊，已造成至少 21人死亡，100多人受傷。烏克蘭政府表示，遭到襲擊的地點並沒有軍事價值，顯然俄國是針對平民打擊，目的就是為了造成恐懼。

美聯社報導，文尼察市位在首都基輔西南方268 公里處，是文尼察州首府以及行政中心。烏克蘭救援人員說，至少3枚飛彈擊中文尼察的一座辦公大樓，並損壞了附近的平民住宅。烏克蘭緊急服務部門表示，空襲後有42人還下落不明，可能在瓦礫中。

文尼察辦公大樓附近的烏克蘭空軍的紀念碑，是蘇聯MiG-21戰鬥機 ， 旁邊的汽車全毀，可見其破壞力。(圖/美聯社)

烏克蘭總統辦公室稱，根據軍方的消息來源，攻擊文尼查的武器，是位在黑海裡的俄羅斯潛艇，該潛艇向發射了3枚潛射型3M-54口徑巡弋飛彈(Kalibr)，打擊的目標就是辦公大樓，這是明顯的戰爭罪。

官員們說，除了擊中建築物外，這些飛彈的破壞力引發了大火，火勢蔓延到大樓停車場的50輛汽車。文尼察州州長博爾佐夫（Serhiy Borzov）表示，事實上來襲飛彈更多，烏克蘭防空系統擊落了另外4枚飛彈。

俄羅斯政府尚未承認此次攻擊，但是今日俄羅斯電視台(RT)卻先一步出面承認，RT的負責人西蒙尼安（Margarita Simonyan）在自己的通訊軟體上說「軍方官員告訴她，打擊文尼察的官方建築物，是因為裡面有許多烏克蘭納粹分子。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在得知此事後，立即在Telegram上指責俄羅斯故意飛彈瞄準平民。他說「俄羅斯每天都在殺害烏克蘭的平民與兒童，他們拿導向飛彈打擊非軍事目標。如果不是恐怖主義行為，什麼才會是？」

文尼察是烏克蘭最大的城市之一，戰前人口為 37萬，現在只會更多，因為當地離前線有一段距離，因此有上萬人逃向該城市躲避戰火，沒想到現在也成了目標。

烏克蘭軍事分析家日丹尼夫( Oleh Zhdanov )表示，文尼察沒有軍事基事，這是很明顯是針對居民區的攻擊，試圖迫使基輔做出一些讓步。