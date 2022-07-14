台灣民眾外出倒垃圾時，大部分都穿居家服，不過綠島竟出現一位泳裝美女提著垃圾現身，原來她是6月底到當地打工換宿的藝人謝忻，她也在IG限動解釋這樣穿的原因：「我等一下要去夜潛，垃圾車快點來好嗎？」

女星謝忻上月前往綠島打工換宿，負責接送旅客、做房務、擺攤、打掃等工作，不忘抓緊機會遊玩，在社群平台分享點滴。今（14日）傍晚，謝忻在限時動態PO在馬路等倒垃圾的照片，寫道：「最後一次倒垃圾」，看起來並無特別之處，想不到下一則動態，是謝忻穿黑綠相間泳裝的畫面，僅管沒有露太多肌膚，但貼身的剪裁使S曲線展露無遺，一雙雪白又纖細的美腿也入鏡；謝忻解釋：「我等一下要去夜潛，但在潛水之前必須倒垃圾，垃圾車快點來好嗎？」

由於穿著太過顯眼，謝忻感到難為情，一邊納悶垃圾車到底什麼時候來，一邊自嘲：「我穿這樣子等垃圾車，跟神經病一樣」，令人莞爾。

謝忻已到綠島生活近1個月，9日她PO比基尼養眼照，透露自己瘦了2公斤，並大方地分享秘訣：「大概是床上的運動做多了，像是抬腿、捲腹、空中腳踏車，就是各式各樣腹步的運動，而且當你在滑手機的時候做這些運動，並不會覺得很痛苦」，更進一步提到：「深蹲我蹲得蠻勤的，每次去擺攤我至少都做100下深蹲」，認為有助於雕塑下半身的曲線。