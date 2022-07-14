美國最大晶片商英特爾14日表示已開始通知客戶，因生產與原物料等成本不斷攀升而計劃調漲許多晶片售價。其4月底法說會上首度暗示在通膨壓力下可能要漲價。

日經新聞引述幾位業界高層的消息報導，指英特爾這次漲價可望在秋季生效，漲幅視晶片類型而定，漲價範圍可能從「最小個位數」到逾10％，部份晶片產品甚至調漲20％。

儘管英特爾漲價計劃仍未做最後確定，但知情者透露漲價範圍可能涵蓋其旗艦產品，像伺服器與電腦的中央處理器（CPU），還有包含Wi-Fi與其他通訊設備用晶片。英特爾強調成本飆升讓其必須漲價來因應。

全球新冠疫情觸發供應鏈中斷危機，衝擊個人電腦、智慧手機到車輛等多個產業缺乏晶片供應而必須減產或甚至停工，為英特爾計劃漲價的重要背景。

大宗商品、原料、貨運和勞動等成本持續上升，不斷給晶片業構成壓力同時，美國通膨壓力飆升影響消費支出，只要企業有任何漲價決定都令人特別憂慮。美國6月通膨率年增9.1％創四十年來最大年增幅。