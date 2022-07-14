阿基師久違公開亮相，今出席人安基金會公益活動。（鄭宜熏攝）

阿基師今（14日）與師妹宋婭彤、律師游嵥彥出席人安基金會公益活動，他說跟夏克立、黃嘉千都算是好友，看到他們夫妻婚變蠻感慨，給出建議：「守好倫理就好了，夫妻一起彼此體諒。」他與老婆結婚42年，夫妻相處之道就是「給錢就什麼沒事都沒有」。

阿基師現任職福容飯店廚藝總監，坦言因疫情飯店業績掉很多，稱：「我們老闆手臂很粗，不然就很慘喔。」他說現在餐飲不好做，集團全台30多間飯店，一年的KPI被要求達68億，而光他負責的餐飲部分就要30億，平均一家飯店扛1億業績。

阿基師也說錢都交由老婆管，表示從小養成習慣，把賺得錢都拿回家，自己省吃儉用、月花不到5000元。不過，他說老婆很簡單，從來不挑惕他，因為夫妻倆是一起苦過來的，如果太計較會很辛苦，財產都在老婆名下？他說：「那當然啊，錢要讓老婆去守才守得緊啊。」所以房子也登記在老婆名下。

阿基師前年離開主持15年的《型男大主廚》，自認幾10年的舞台經驗夠了，也發現很多民眾喜歡看吃的節目，所以計畫開線上課程，被問打算何時退休？68歲的他說：「會做到不能做，倒下去為止啊，還很久啦。」