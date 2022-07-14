大馬溫馨動作片《野蠻人入侵》日前於北影觀摩放映令觀眾驚豔，大家都對導演陳翠梅自己出演女主角「李圓滿」感到好奇。陳翠梅爆料，她曾想過邀請金馬影后楊雁雁飾演，覺得「她是母親，也演過武打片」非常合適。沒想到後來劇本越寫越順，突然覺得與其禮讓別人，不如自己來演。畢竟可以邊拍戲邊習武，對她而言簡直是無上的享受。有趣的是，陳翠梅在片中不僅真功夫拳拳到肉，她的劇本更寫出如「以前，電影就是一切；現在，一切都是電影」等人生金句，令人回味再三。

《野蠻人入侵》是陳翠梅的第3部劇情長片，內容聚焦女性在事業和感情之外、如何實現自我價值的故事。最讓人難以想像的是，她除了自編、自導，竟還從頭到尾主演了這部武打動作片。不僅片中女神為母則強、變身女打仔，影片類型更從文藝片一躍跨入動作片，電影人職場與電影劇情虛實交錯，手法新穎、環環相扣，被譽為是她從影以來最令人驚豔的作品。陳翠梅坦承自己是80年代香港武打片的鐵粉，特別崇拜動作女星李賽鳳（Moon Lee）。讓她在編寫劇本時靈光一閃，將她的英文名「Moon」編入戲中女主角名字「李圓滿」，藉此向她致敬。

該片描述單親女星李圓滿（陳翠梅飾）準備復出拍攝老搭檔導演羅傑（張子夫飾）的諜報動作片。為能東山再起，她帶著兒子展開緊鑼密鼓的武術訓練。卻不料在電影開拍時，兒子突遭到綁架，逼著她只好施展剛學來的「功夫」，展開一連串救子行動。為讓電影更具說服力，陳翠梅特地請出好友國際音樂才子張子夫（Pete Teo），飾演片中情深義重的「導演羅傑」，不僅一頭酷帥白髮宛若從日本漫畫走出來，片中他藉「宮本武藏比劍」來比擬拍電影的哲學境界，更令人莫測高深，除為《野蠻人入侵》做了一個深具餘韻的總結，更助該片連續入選包括鹿特丹、香港、溫哥華以及日本大阪亞洲等國際影展。

這位出身大馬的音樂才子張子夫，除是享有盛名的獨立音樂歌手兼作曲家，並曾參與過大陸導演應亮的名作《自由行》的演出。他還曾受邀演出好萊塢電影《攻殼機動隊》，與史嘉蕾喬韓森有一段精彩對手戲，具有相當的國際知名度。這次他狂吐人生金句、莫測高深的演出，除助該片，既有文藝片的曖昧神秘，更有動作片的爽快起伏，成就了這部趣味與哲思兼具的獨特電影。《野蠻人入侵》將於明（15日）全台及導演故鄉金門正式上映。