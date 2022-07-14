南投草屯鎮「康建生技公司」今（14日）傍晚傳槍響，5人頭部中彈，造成4死1重傷，康建生技創辦人賴敏男經搶救後暫時脫離險境。據悉，素有「牛樟芝之父」美稱的賴敏男為菇蕈類專家，不僅為樟芝抗癌研究領域的權威，還擁有菇類固態培養基接種瓶及其接種方法等4項專利。

康健生物科技公司為賴敏男在1991年創立於故鄉南投，研製保健功效的菇菌類產品，台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心，根據經濟部工業局登記資料顯示，登記地址在南投縣草屯鎮雙冬里中正路97號，資本額為2500萬元，負責人為賴敏男。

賴敏男為知名菇蕈類專家、日本大阪府立大學農化研究所碩士、國立台灣大學農化研究所博士，曾任台灣嘉義大學副教授、台灣中興大學教授，海峽兩岸菇業聯誼會總幹事，亦是經濟部中央標準局食品標準起草委員，獲有菇類固態培養基接種瓶及其接種方法等四項專利，有著「牛樟芝之父」美稱。

賴敏男常接受媒體專訪，公開介紹菇蕈類的培育及使用生物科技栽種技術。他曾在受訪中表示，他回故鄉南投縣，研究開發藥用菇蕈栽培技術，希望能再造精緻農業。

事實上，康建生物科技才剛於5月舉辦研究發表會，賴敏男在會上發表新技術，未料如今發生憾事，賴敏男送至台中榮總搶救，於醫院檢驗快篩陽性，據了解，急救後目前暫無生命危險。