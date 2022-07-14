男星羅志祥先前因前女友周揚青爆料「多人運動」，導致演藝事業一度停擺，去年跨年卻登上花蓮開唱復出，本月9日更在台北小巨蛋開唱，而13日高雄巨蛋開賣竟也創下佳績，似乎已不再受桃色風波影響，就有不少網友認為，羅志祥竟能在這般糟糕處境重新活過來，為此，網紅廣告小妹直言：「預料之中。」

廣告小妹(凡槿)近日發文提及，先前和網友談論羅志祥的復出，其實花蓮晚會的盛況，其實已經預告他有望重返演藝圈，因此傳出高雄巨蛋取得不俗票房，在預料中。她分析，「或許是咱後續經歷了吳亦凡、力宏寶寶的洗禮，回頭再看羅志祥，沒有那麼面目可憎了，在面對指控時，他直接放棄掙扎認錯，後續也很低調。」

廣告小妹臉書評論羅志祥復出。(圖/廣告小妹 FB)

廣告小妹坦言，自己並非羅志祥的粉絲，「但我希望他能好起來，他時間管理的天賦相信還是在的。用在其它地方，會是一條好漢。」還在文末提及因逃稅被封殺的大陸一線男星鄧倫，以及因出軌形象全毀的港星許志安：「我的鄧倫啥時可以復出啊？看流量小生演戲看得我頭好痛」、「不得不佩服港星們，說沉就沉，許志安安靜到現在。」

該篇貼文PO出後引起激烈討論，「至少他雖然肉體背叛前女友，但對她態度良好」、「想念鄧倫呀⋯⋯希望他能復出吧」、「宏宏神助攻+1，那幾天我超怕蕾神三更半夜丟個驚天反轉錘」、「許志安有上過水一下，然後又潛回去」、「鄧倫應該很難，逃漏稅在隔壁國應該很難復出」、「他們感情糾紛你情我願」。