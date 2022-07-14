民進黨桃園市長參選人林智堅涉碩士論文抄襲，台大允諾兩個月內提出調查報告。民進黨立委高嘉瑜坦言，若林智堅「論文門」事件調查結果認定是抄襲，對民進黨整個選情會是一個非常大的傷害。她甚至認為，無論結果是什麼，社會其實都會有一個公評，而且心裡也會有一把尺。

高嘉瑜14日在政論節目《少康戰情室》中表示，她不知道黨中央有沒有調查、有沒有去瞭解，可是林智堅的說法就是台大學長抄他的，並稱竹科報告，他是有參與的，所以我們都相信林智堅的說法。

不過，高嘉瑜也表示，如果2個月後出來的結果，認定是抄襲，桃園市長候選人已經登記了，又離選舉非常接近，當然對民進黨整個選情是一個非常大的傷害，對民進黨來說，絕對不是是好事情。所以最好能夠盡早把事情釐清，讓結果能夠在1個月或是趕快出來，而不要等到2個月。

高嘉瑜指出，無論結果是什麼，社會其實都會有一個公評，而且心裡也會有一把尺。這件事情的延燒，對民進黨來說是不好的，希望能夠趕快止血，最好趕快讓事情的真相水落石出。

高嘉瑜認為，民進黨中央會有一些資料，然後去比對、判斷，如果他們判斷認為確實相信林智堅的說法，就會站在林智堅這邊。高嘉瑜也質疑，為什麼這件事情結果會是這樣，如果沒有判斷分析過，應該也要有危機處理。