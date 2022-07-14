換做是你會選擇抗爭到底，還是會選擇放手祝福？一名懷孕的人妻發文求助，指外遇的丈夫雖然承諾會和小三做個了結，但卻也透露「結婚前就有想過要分開的念頭」，讓這名人妻頓時晴天霹靂，也開始糾結這段婚姻究竟還能不能繼續走下去，陷入了痛苦的掙扎。

這名人妻近日在臉書《匿名公社》中發文表示，意外發現丈夫的脖子上居然被「種草莓」，因為平時兩人互動並沒有異常，也絲毫感受不到丈夫有任何出軌的徵兆，因此感到大為震驚。而一邊看著丈夫和小三在通訊軟體裡面的鹹濕對話，更是讓這名人妻崩潰，原來將近半年前丈夫就和小三開始曖昧，直到最近才發生性行為。

人妻的丈夫表示，「那個女生的關心以及照顧，讓我體驗到溫暖」，氣得人妻炸鍋回嗆，「那些關心跟照顧，不是我不能給予，而是你被沖昏頭了吧」，只是沒想到，這名丈夫似乎也想趁著這個機會一次攤牌，脫口而出更令人心寒的真相，其實「結婚前就已經有過要分開的念頭，但不知道該怎麼開口」。

崩潰的人妻最後別無他法，只能上網和網友請益，直說「我內心還是不知道該怎麼辦才好」，而在貼文曝光後，有許多網友為她加油打氣，紛紛留言「外遇只有無限跟0」、「已經髒掉就不要了！」、「現在斷，孩子如果能拿就拿，不然以後妳只有流不完的淚水」、「爛死了，後悔結婚也不能拿來當背叛妳的理由」、「千萬別拿妳下半輩子去賭，妳只會輸得一塌糊塗」。