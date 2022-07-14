目前黃明昭與草屯警分局、檢察官、法醫等人在現場，以釐清案情。（吳建輝攝）

南投草屯鎮的康建生技公司傳槍響，造成4死1重傷，康建生技創辦人賴敏男中彈命危搶救中，而新任警政署長黃明昭聽聞此事後，也火速趕到現場，搭乘高鐵晚間9點18分抵達台中，約10點左右抵達案發現場，黃明昭受訪時表示，歹徒在光天化日下膽大妄為開槍殺人，必定會動員所有警力，盡速將歹徒逮捕歸案。

南投縣警察局長黃永志表示，康建公司有門禁管制，但在下班時間時，兇嫌向警衛說要找賴博士，警衛因而放行，目前鎖定歹徒騎乘機車往鳥嘴潭方向逃逸，身高約180公分的壯碩男子，蒙面未戴帽子，目前正擴大調閱監視器，追查兇嫌來釐清案情。

新任警政署長黃明昭約晚間10點到達槍擊現場，草屯鎮鎮長簡景賢看見署長到場，上前表示草屯是相當純樸的地方，如今發生如此重大的刑案，所有鎮民都相當震驚，拜託署長一定要全力緝凶。黃明昭在現場也允諾會全力緝凶。

黃明昭受訪時表示，歹徒竟然在光天化日下，膽大妄為的開槍殺人，非常非常的可惡，警方一定會全力將他繩之於法；目前黃明昭與草屯警分局、檢察官、法醫等人在現場，以釐清案情。