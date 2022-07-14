迎接中元普度到來，全聯福利中心今年整合線上、線下推出「宮廟代客普渡」與「普度箱預購」兩種專案，一次集結5大宮廟，品項數還擴增至6款，包含去年受到消費者青睞的「北港媽祖慈悲普度箱」、「白沙屯中元普度箱」，以及首度開賣的「旗山天后宮普度拜拜箱」與「鎮瀾宮寵物普度澎湃組」等，7月22日起民眾可至「PXGo!全聯線上購」或實體門市預購，不論想請宮廟代為普度或想買回家自己拜，都可滿足各種需求。

全聯指出，今年中元普度同樣受到疫情影響，許多民眾為避免群聚風險，紛紛選購無接觸的代客普度服務或預購普度箱帶回家自己拜，今年新增線上預購方式，讓消費者一指訂購超便利，免出門輕鬆購最安心。

其中，宮廟代客普度專案部分，鎮瀾宮今年除了宴請四方好兄弟，也一同度化四方毛小孩，希望透過一年一度的普度來「感恩」、「植福」；而普品將於法會結束後由廟方代為捐贈，並寄回大甲媽平安御守跟感謝狀給消費者。「鎮瀾宮寵物普度澎湃組」預購價1000元。

另外，今年宮廟代客普度首度開賣「旗山天后宮普度拜拜箱」，內含14項商品、普旗及金紙一份，以及附贈環保吸管上上籤與媽祖平安小皮包各一個，每箱預購價1200元，普品於法會結束後由廟方代為捐贈，寄回贈品跟感謝狀給消費者。

去年最熱銷的「北港媽祖慈悲普度箱」，內容物包含16項商品、普旗及疏文、2022壬寅年福袋與金紙一份，預購價1500元，含添200元香油錢，並贈虎爺神衣吊飾一個，卡友預購再加贈200福利點。普品於法會結束後同樣由廟方代為捐贈，寄回福袋、贈品、香油錢收據給消費者。廟方期望透過冥陽兩利，不只為好兄弟植福，也透過捐贈幫自己累積福報。