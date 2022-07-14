近日天氣炎熱，不少食慾不佳的民眾都會吃涼麵、剉冰等，在消暑的同時提升食慾。不過有網友分享，媽媽竟將許多人避之唯恐不及的三色豆做成「營養果凍」，雖然配料有蝦仁、葡萄、草莓等相當豐富，但網友看了後紛紛大罵髒話！

網友表示自己最後還是吃下又甜又鹹的營養果凍，但噁心到想讓他直接選擇死亡。（翻攝自Dcard）

原PO在Dcard發文表示，「老媽興趣來做的營養果凍」，仔細觀察可以發現，果凍的底部擺滿了玉米、紅蘿蔔、豌豆仁組成的三色豆，上方則是擺了蝦仁、葡萄、草莓，果凍部分晶瑩剔透，營養滿分。

不過許多網友看了之後反而覺得果凍的組合不佳，有的人更忍不住大罵髒話，「X」、「三色凍？哭啊」、「連我家狗狗的晚餐都比這個好看」、「法式冷菜？」、「認真嗎？三色豆都夠噁心了，還做成果凍，拜託直接讓他冰凍」、「顛覆了我對食物的認知」。

原PO則透露，其實自己同意網友們的看法，也對媽媽做的營養果凍覺得噁心，雖然最後還是將又甜又鹹的果凍吃下肚，但也忍不住直呼「吃完直接死亡」。