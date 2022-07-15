丹麥因國內農民向歐洲聯盟（EU）以外地區出口菲達（Feta）乳酪，被告上法院。歐洲法院今天裁決丹麥敗訴，因為菲達乳酪是原產地希臘受到保護的「食品名稱地理標誌」。

法新社報導，自2002年開始，菲達乳酪就是歐盟認可的食品名稱地理標誌，並在2005年成功挺過來自丹麥和德國的挑戰。希臘方面主張，該國製作綿羊和山羊奶乳酪已有6000年歷史，因此菲達乳酪是其文化遺產的一部分。

由於丹麥持續允許國內生產商在出口商品貼上「菲達乳酪」的標籤，促使歐盟執行委員會（European Commission）在希臘支持下向歐洲法院（European Court of Justice）提告。

法院在判決書中表示：「由於未能阻止出口到歐盟以外國家的乳酪使用『菲達乳酪』這個名稱，丹麥未能履行其在歐盟法律下的義務。」

判決書還稱丹麥應停止使用該名稱，並下令該國迅速改善。

如果丹麥不願配合，執委會可以再次向法院尋求經濟賠償。不過，歐洲法院表示，丹麥在此案中展現出合作的誠意。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110714