美國6月消費者物價指數（CPI）攀抵9.1％、刷新逾40年高點，市場揣測美國聯準會（Fed）本月底開會可能一口氣升息4碼，以對抗不斷升高的物價壓力。但具決策投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，最新公布的通膨數據確實糟糕，但她自己尚未做好支持此激進舉措的準備。

據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，預測Fed7月升息4碼的機率從周二的7.6％升至周四的80.9％，升息3碼機率則從92％降至19.1％。

梅斯特近日接受彭博廣播 （Bloomberg Radio）訪問時指出，6月通膨數據「一團糟」、「報告完全沒有好消息」。她表示：「除非看到充分證據顯示通膨已好轉，否則我們仍有許多工作得做。」

梅斯特表示，此報告是否促使Fed本月將升息幅度從3碼提高至4碼仍有待觀察。他們不必急於今日做出決定，因為在決策前仍有許多數據可參考。