澳洲6月失業率陡降至3.5％，創下48年新低紀錄。由於勞動市場緊繃與通膨火熱，市場預期澳洲央行8月可能一口氣升息3碼，將寫下1994年來最大升息幅度。

澳洲統計局14日公布，6月失業率從3.9％下降至3.5％，亦低於市場預期的3.8％，創下1974年8月以來最低紀錄。

報告顯示，6月新增8.84萬份工作，失業人口減少5.4萬人。勞動參與率揚升至66.8％，創下歷史新高。

經濟學家預期澳洲失業率可望進一步下降。澳洲的職缺數升至紀錄水準，每位求職者有將近一個工作機會，失業率降至3％以下指日可待。澳洲第二季通膨報告預計7月底出爐，預期數據將創下30年新高。澳洲央行已在6月與7月例會各升息2碼，通膨居高不下可能促使澳洲央行加大升息力道，在8月例會將現金利率調升3碼。

凱投宏觀資深經濟學家提利安特（Marcel Thieliant）指出，失業報告支撐澳洲官方現金利率將升至3.5％的看法；澳洲目前利率位在1.35％。

勞動市場緊繃已造成薪資大幅成長，基本工資近來勁揚5.2％，可能加重未來幾個月薪資上升壓力，讓澳洲央行在控制通膨時面臨棘手難題。高盛經濟學家認為，澳洲央行要到2024年才能讓通膨回復控制。

隨著全球央行加速緊縮貨幣，澳洲央行被迫跟進，若不升息將打擊澳元。澳元疲弱將造成進口成本攀升，進一步加重通膨。若是貨幣市場投資人認為澳洲央行的升息腳步趕不上其他先進國家，澳元可能面臨沈重賣壓。

由於通膨環境惡化，市場認為澳洲目前的利率水準仍然太低，8月需要升息3碼才能追上海外國家。預期澳洲通膨可能要到第三季才會觸頂，而第三季報告要等到10月才會出爐。