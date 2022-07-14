國立清華大學近日對成功湖進行整治，不過水放光後，湖底竟出現大小不一的數百個坑洞，讓路過學生嚇壞，直呼密集恐懼症發作，對此校方也解釋，表示這些坑洞都是湖裡的吳郭魚所製造出來的。

清大在臉書PO文「湖底滿佈坑洞？難道湖底有神秘力量」，小編表示就連自己原本都以為湖底這些黑影是樹木或建築物的影子，但直到水放光後才發現都是湖底的坑洞。

校方表示，這些坑洞都是吳郭魚的巢穴，讓學生驚呼長知識。(圖／清大臉書)

清大表示，這些坑洞的「建築師」，正是常駐在湖裡居民吳郭魚所挖出來的坑洞，一個又一個坑洞，是吳郭魚的巢穴，公魚挖洞後，讓母魚在裡面生產並保護，直到小魚能夠自力更生後才會離開巢穴，因此每個坑洞都代表著吳郭魚一家的「親情」，也難怪撈魚的時候撈出數以千計的吳郭魚。

不少學生紛紛留言「長知識」，但仍表示看得是汗毛直豎：「知道緣由還是覺得不舒服」、「密集恐懼症發作中」、「史稱成功湖大屠殺XD」、「越看越噁心」、「看來接下來幾個月餐廳都可以加菜了」、「」、「什麼時候有吳郭魚全餐可以吃」、「雖然我不是廚師，但這聽起來還不錯對吧」、「全都是外來種，難怪要整治」、「所以以前大家跳湖都是跳到吳郭魚的巢穴，難怪臭味一個禮拜還洗不掉」。