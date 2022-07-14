加密幣借貸機構Celsius Network在暫停客戶交易一個月後，13日向紐約法院聲請破產保護，成為這一波加密幣暴跌的最新受害者。

Celsius 13日啟動破產程序，試圖在穩定業務和重整公司之時尋求保護。該公司表示帳上有1.67億美元現金，可支應此一階段的部分業務。Celsius執行長曼辛斯基（Alex Mashinsky）13日表示：「這是為幣圈和公司做出的正確決定。我有信心在回顧Celsius歷史時，會發現這是決定性的時刻。」

Celsius並未向法院申請允許客戶提款，換言之，在Celsius進行破產重整和依據破產法處理客戶索賠期間，客戶的帳戶依然維持在凍結狀態。

曼辛斯基在2017年創立Celsius，該公司在2021年秋季最新一輪募資估值超過30億美元。截至5月，Celsius握有118億美元資產，低於2021年10月的150億美元。

Celsius以風險低於銀行，而且能提供客戶更高的報酬號召，躋身大型加密幣借貸平台之列，但Celsius擴張過快，提供超過18％的加密幣存款年息，且承作大量沒有擔保品的貸款，讓公司在加密幣重挫時沒有緩衝的餘地。

2022年加密幣價格暴跌引發連鎖反應，Celsius在6月以市場震盪為由，暫停加密幣提領和匯款交易。Celsius部分董事會成員表示，暫停交易是「困難但必要之舉」，可以穩定公司業務和保護客戶。

德州、阿拉巴馬、肯塔基、紐澤西和華盛頓州的主管機關，已著手調查Celsius和其凍結客戶帳戶的決定。

加密幣市值由八個月前的將近3兆美元，暴跌是目前的不到9,000億美元，不少業者在這波加密幣寒冬不支倒地。加密幣借貸公司Voyager Digital上周聲請破產保護，加密幣對沖基金三箭資本（3AC）則進入清算。