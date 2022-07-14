斯里蘭卡近日示威抗議不斷，臨時總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）14日宣布首都可倫坡實施宵禁，時間從14日中午至15日清晨5點止。斯里蘭卡陷入嚴重經濟危機，國家宣告破產，總統拉賈帕克薩13日搭機潛逃海外。

總統逃了 民怨沸騰 斯里蘭卡宣布緊急狀態部分宵禁
斯里蘭卡總統流亡馬爾地夫 傳將前往新加坡
曾叱吒斯里蘭卡政壇 拉賈帕克薩家族逃亡殞落
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