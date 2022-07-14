示威抗議不斷 斯里蘭卡宣布宵禁 23:552022/07/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 斯里蘭卡近日示威抗議不斷，臨時總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）14日宣布首都可倫坡實施宵禁，時間從14日中午至15日清晨5點止。斯里蘭卡陷入嚴重經濟危機，國家宣告破產，總統拉賈帕克薩13日搭機潛逃海外。 總統逃了 民怨沸騰 斯里蘭卡宣布緊急狀態部分宵禁 斯里蘭卡總統流亡馬爾地夫 傳將前往新加坡 曾叱吒斯里蘭卡政壇 拉賈帕克薩家族逃亡殞落 #斯里蘭卡 #示威抗議 #不斷 #臨時總統 #威克瑞米辛赫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斯里蘭卡爆發債務危機 成其他國家借鏡 00:202022/07/12 財經 辭職仍難平眾怒 斯里蘭卡總理住宅遭縱火 05:492022/07/10 國際 IMF示警 新興國家陷債務危機 04:102022/07/12 財經要聞 斯里蘭卡缺糧動盪 總統辭職 04:102022/07/11 焦點新聞 新興市場基金面臨兩大壓力 04:102022/07/12 金融．稅務 斯里蘭卡總統搭軍機出境 前往鄰國馬爾地夫 07:072022/07/13 國際 斯里蘭卡總統不只逃跑 傳還靠email辭職 23:112022/07/14 國際 斯里蘭卡總統前往機場附近 媒體臆測將流亡海外 23:152022/07/11 國際 斯里蘭卡總統落跑 官邸留上千萬現鈔 04:102022/07/12 焦點新聞 1分鐘讀財經》坑殺散戶！網路電視名嘴竟是禿鷹 3天抓到32人 08:312022/07/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。