特斯拉在美國的主要電池供應商Panasonic控股將斥資40億美元，在堪薩斯州德索托（De Soto）興建一座電池工廠。Panasonic與堪薩斯州州長凱利（Laura Kelly）13日共同宣布這項消息，預期新工廠將聘雇4,000名員工。