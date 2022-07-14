Panasonic控股斥資40億美元 在美國建電池廠 23:552022/07/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉在美國的主要電池供應商Panasonic控股將斥資40億美元，在堪薩斯州德索托（De Soto）興建一座電池工廠。Panasonic與堪薩斯州州長凱利（Laura Kelly）13日共同宣布這項消息，預期新工廠將聘雇4,000名員工。 《國際產業》意法和格羅方德斥資57億歐元 法國蓋晶片製造廠 小鵬鵬行完成逾1億美元A輪融資 Panasonic砸千億在美設電池廠 特斯拉等客戶受惠 #國建 #Panasonic #億美 #堪薩斯州 #德索托 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》為了特斯拉 Panasonic遠赴美再設電池廠 14:382022/07/14 財經 《國際產業》意法、格羅方德料合資 法國建半導體製造廠 09:182022/07/11 財經 寶成6月合併營收年增11.5％ 連二月成長 22:422022/07/11 財經 活絡商圈發展 八德資訊商圈16日封街開趴 16:152022/07/14 財經 維吉尼亞西南部洪災44人失聯 州長宣布緊急狀態 14:552022/07/14 國際 Panasonic隨行杯果汁機 新鮮營養隨時補給 04:102022/07/10 《旺來報》 竹山靈德廟城隍爺聖誕遶境 林明溱點燃百年起馬炮祈福 14:182022/07/13 生活 資金流入 新興亞股上周普遍小漲 17:222022/07/11 財經 綠捷A11至G11站 2026年底通車 04:102022/07/13 地方新聞 台灣機械設備6月出口創高 21:032022/07/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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