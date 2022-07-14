特斯拉在美國的主要電池供應商Panasonic控股將斥資40億美元，在堪薩斯州德索托（De Soto）興建一座電池工廠。Panasonic與堪薩斯州州長凱利（Laura Kelly）13日共同宣布這項消息，預期新工廠將聘雇4,000名員工。

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