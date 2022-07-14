巨大集團Giant Group整合旗下合作的職業車隊，預計明年起將推出「捷安特全球潛力選手培訓計畫」，台灣今年更是率先啟動「台灣潛力選手培訓計畫」，選出陳玄曄（哥倫布）、李廷威（哥倫布）、張誌盛（前勁）、何彥誼（宜蘭培訓）4小將預計17日啟程前往西班牙加入Equipo Lizarte車隊為期10天的訓練營，未來台灣小將甚至有機會加入二級Kern Pharma和一級BikeExchange-Jayco職業車隊車手，讓這群小將對此行都躍躍欲試興奮不已。

「捷安特全球潛力選手培訓計畫」預計協助從全球類似台灣等國家，每年最多選出12人，在4月份赴西班牙參加Lizarte俱樂部車隊進行10天訓練營，最後選出2人於8月到9月參加Lizarte俱樂部車隊進行6周參賽計畫，最終決選1名車手隔年可以加入Lizarte俱樂部車隊參與整年訓練及賽事，希望在1至2年內將選手加人世界二級的Kern Pharma車隊，最後再經過1至2年加入BikeExchange-Jayco世界一級職業車隊，未來期許協助像台灣等國家的車手有機會進入歐洲職業車隊，甚至成功闖進環法賽事，巨大集團還有計畫在明年加送1名教練赴西班牙參與訓練，以期吸收國外職業車隊最新的訓練方式，回台後協助訓練台灣車手。

準備出發的4名台灣小將中，「新店奧特曼」李廷威更是早早在兩個多月前就開始瘦身，晚餐少吃、不吃油炸後就減下3公斤，他說：「聽到有機會去西班牙真的超激動，我本來就一直有想去歐洲的念頭，這次剛好有這種機會，我會好好珍惜的。」

前天訓練摔車、左手臂和大腿都是紗包的陳玄曄，雖然2019年就曾自費去法國參加當地俱樂部1個多月的訓練和比賽，他說：「真的是震撼教育，我去那邊比才9場比賽，前幾場都是DNF(未完賽)，一直到3、4場後才有完賽，最後幾場才能擠進20多名。」但傷勢不會有影響嗎？陳玄曄說：「還好只是皮外傷，但就算是斷了腿都會想爬過去。」

何彥誼和張誌盛也都早有當職業車手的夢想，剛在全錦賽騎下全能、集體出發雙銀的張誌盛說：「我當選手生涯的目標就是當職業車手，希望能有機會到國外的更大舞台。」越野、公路雙棲的何彥誼更是把同樣雙棲的荷蘭車手范德普爾（Mathieu van der Poel）視為偶像，他說：「我聽到這個計劃時就很興奮，一直有職業車手的夢想，沒想到巨大真的幫我們開啟了這一條路，也避免選手還要自己去歐洲衝撞的危險。」