國民黨立委、台北市長參選人蔣萬安今（14）日搭捷運跑行程，因為原來陪他台北跑透透的司機確診了。國民黨台北市議員李明賢也驚呼，「民眾可以在捷運上捕捉野生蔣萬安了！」
蔣萬安今在臉書表示，陪伴他台北走透透的司機小葉，幾天前確診了。今天他和幾位同事改搭捷運跑行程，繼續上工！一天當做兩天拚，勤走的腳步不會停止下來。蔣萬安也祝福大家都有美好的一天！「你加台北就是無限！」
國民黨台北市議員李明賢也在留言區驚呼，「民眾可以在捷運上捕捉野生委員了！」
國民黨立委、台北市長參選人蔣萬安今（14）日搭捷運跑行程，因為原來陪他台北跑透透的司機確診了。國民黨台北市議員李明賢也驚呼，「民眾可以在捷運上捕捉野生蔣萬安了！」
蔣萬安今在臉書表示，陪伴他台北走透透的司機小葉，幾天前確診了。今天他和幾位同事改搭捷運跑行程，繼續上工！一天當做兩天拚，勤走的腳步不會停止下來。蔣萬安也祝福大家都有美好的一天！「你加台北就是無限！」
國民黨台北市議員李明賢也在留言區驚呼，「民眾可以在捷運上捕捉野生委員了！」
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