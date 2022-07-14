暑假旅遊旺季登場，國旅補助也將啟動，百貨業搶攻夏日促銷，在抗通膨前提下，帶動報復性消費潮；14日登場的新光三越夏天卡利HIGH，挾超高回饋與多重銀行加碼送，首日不僅吸引購物人潮回流，業績更是相較疫情前（2019年）成長約5成。

其中，國際名品、涼夏家電等高單夯品買氣持續翻倍成長，流行服飾、化妝品、休閒運動用品等在國旅等相關業種帶動下，亦相較疫情前增長5至7成，購物人潮同步帶動餐飲成長逾2成。

業者分析，電價上漲，環境節能家電業績較疫前翻倍成長，包括冷氣、冰箱、除濕機三大節能家電最為熱銷，其中又以Dyson、HITACHI、Panasonic、LG、Samsung等日韓家電最受惠；此外，旅遊必備穿搭的休閒戶外運動商品買氣亦相當熱絡，男女服飾成長7成，另adidas RETROPY E5復古跑鞋、PUMA Wild Rider Soft Wns休閒鞋、TIMBERLAND黑色磨砂革休閒鞋等運動休閒鞋全台更熱銷逾千雙。

而今年第二季創下3倍業績成長的高爾夫周邊商品則持續發燒，TaylorMade高爾夫球桿袋、HONMA球桿、MUNSINGWEAR高爾夫上衣／短褲等，都是消費者趁卡利HIGH首日採購焦點，而預期9月國境開放，近期詢問度最高的度假裝備 包括行李箱及包款等銷量亦較疫前翻倍成長。