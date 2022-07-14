「最美性學博士」許藍方捲入與已婚醫師學長的不倫戀，遭法院判賠50萬，全案可上訴。該案判決書日前曝光，醫師人夫承認與許藍方曾在KTV、酒吧、許女住處和汽車旅館約會，對此，許藍方否認有此事，但表示不會上訴，「畢竟時間、精神的耗損都很大，專心工作賺錢吧！」

根據《鏡週刊》報導，判決書上指出，醫師人夫稱和許藍方2020年9月底到11月中有較親密的關係，約會地點有KTV、東區酒吧、許藍方的內湖住所和汽車旅館；法官再依據原配提供的對話證據，認定兩人超越普通朋友，足以侵害正宮配偶權，最終判許女賠50萬，全案可上訴。

判決出爐，許藍方在臉書貼出聲明，強調和醫師人夫無情感關係和肢體接觸，更沒有私密照或裸照，但會尊重司法；面對醫師人夫的證詞，根據《NOWnews今日新聞》報導，許藍方經紀人否認他們有去汽車旅館約會；至於許藍方先前揚言要告正宮刑事名譽誹謗訴訟，現在也有180度的轉變，許藍方表示：「基本上不會再上訴，畢竟時間、精神的耗損都很大，專心工作賺錢吧！」

許藍方不上訴的消息曝光，讓不少網友感到訝異，留言：「確定不上訴嗎？這樣不就默認事實了嗎」，但也有網友認為：「不想上訴就是因為證據不足，律師也覺得再上訴也不會贏，明智的選擇」以及質疑：「為什麼男的都沒有人檢討」。