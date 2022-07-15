民進黨桃園市長參選人林智堅爆出論文抄襲爭議，台大允諾兩個月內提出調查報告，中華大學表示，已委由校內外人士組成審議委員會進入調查程序。前立委郭正亮認為，台大調查報告最晚大概9月中出來，而桃園市長選舉參選人最晚登記日是9月2日，等於是林智堅登記後，第一個就會碰到這個變數。

郭正亮12日在政論節目《少康戰情室》中表示，台大這個調查報告最晚大概9月中出來，而桃園市長選舉參選人最晚登記日是9月2日，等於是林智堅登記後，第一個就會碰到這個變數，就是台大會公布調查結果；民進黨派出陳時中跟林智堅分別參戰台北與桃園，等於是押在兩個不確定的風險，一個就是台大的調查報告、一個就是8、9、10月恐怕又會爆發疫情。

沈富雄則表示，中華大學這件案子的特性，他不懷疑林智堅有參加竹科管理局委託的研究，這是一個團隊，林智堅發問卷，然後收問卷回來，所以他有參加，是團隊的一分子，但是他大概不是主要的研究人員，現在研究結果只有一份，他們拿去做科管局的結案報告、有的拿去研討會、或拿去做論文，可說是「一鴨三吃」。

沈富雄接著質疑，林智堅現在對外都說，他有參加，這個他有份，但是他不能把人家整個東西拿來變成他的論文，這不是抄襲，是什麼？