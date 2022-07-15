知名電商網家（PChome）今年第一季獲利衰退，執行長火速請辭引起關注。就有網友好奇PChome究竟是哪一步走錯了，從龍頭寶座黯然退位，其他網友們也留言透露不願使用PChome購物的3個原因。

原PO在PTT八卦板以「PChome做錯哪一步，被momo屌打？」為題發文，表示PChome曾是台灣電商傳奇，標榜一日到貨服務受到消費者青睞，沒想到今年營收大減，搞到要創辦人出來救火，好奇「到底Pchome走錯哪一步變成這樣？」

貼文引起網友熱議，最多人認為是介面不佳，「介面爛到不想逛」、「操作介面跟分類亂七八糟」、「2022年沒有價格排序」、「貴就算了，關鍵字搜尋不到才賭爛」、「APP真的難用，要買都習慣用電腦」、「介面去跟Amazon買授權來用，可能有救」。

另外也有人不解為何要顯示缺貨商品，「沒貨還留著真的很靠X」、「一堆沒貨的東西佔整排，到底怎逛？」、「缺貨的越來越多」、「沒貨、久未補貨、東西變少」、「沒貨也不會自動下架網頁，很87」。

最後則是價格、優惠問題，「價格比momo差，優惠又冷門，一堆抽獎反饋還不如直接給折價卷」、「優惠的玩法又超複雜」、「沒比較便宜還有運費，拚不過蝦皮」、「信用卡優惠活動少」、「比蝦皮品項少價格貴，比mo介面難用」。

資策會產業情報研究所（MIC）5月公布調查，2021年消費者使用綜合型電商，常用前五大B2C平台依序為蝦皮24h（61%）、momo（59%）、PChome 24h購物（43%）、Yahoo購物中心（23%）與東森購物（12%），其中女性偏好高度集中於蝦皮24h，男性則集中於momo。