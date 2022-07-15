大立光（3008）法說會落幕，第二季毛利率回升至55.8％，超越外資圈預期，加上傳統旺季來臨，經營管理階層釋出營收逐月升高觀點，外資對股價後市持中性偏正面看法，股王有機會愈走愈穩健。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，隨新iPhone即將發表，大立光迎來傳統旺季，經營管理階層看好7、8月營收將連續性上升，儘管下半年高階鏡頭專案數量比上半年提升，但客戶端還是相當保守，且因需求不振，智慧機庫存仍在增加中。

以賽亞調研指出，以整體智慧機市場來看，預估下半年出貨量6.35～6.45億支，全年預估則為12.2～12.5億支，必須留意，出貨量是否持續下探，仍得觀察在高通膨與經濟成長不明環境中的市場情緒，是否造成消費力縮手。

綜合考量大立光毛利率加溫，以及進入第三季傳統旺季，瑞銀證券研判，大立光股價短線有機會正面反映財報利多。不過，下半年隨音圈馬達（VCM）比重提高，毛利率趨勢仍有不確定性，加上大立光在iPhone鏡頭市占略有流失，以及Android陣營智慧機需求不強，瑞銀維持對大立光「中立」投資評等。

花旗環球證券則認為，下半年得傳統季節性因素挹注，大立光營收與毛利率可望向上，惟考慮到旗艦款智慧機需求疲軟與庫存調整變數，鏡頭規格升級不明顯。長線來看，大立光產業地位領先，目前評價遭到低估，維持大立光「買進」投資評等與2,220元推測合理股價。