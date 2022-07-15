晶圓代工龍頭台積電（2330）第二季財報亮麗，短中長期展望強而有力，呼應外資正向觀點，外資分析師直指，台積電股價短線有望告別谷底，然半導體庫存調整將延續到2023年上半年，需緊盯可能出現台積電獨強、其餘半導體股戒慎狀況。

台積電第二季每股純益9.14元，毛利率與營業利益率全超標，第三季營收財測198～206億美元、季增11.2％，亦超越外資圈5～10％的估計值，法說會上多家外資分析師提問前，不約而同先恭喜台積電繳出亮眼成績單，足見台積電短期營運確實可圈可點。外資圈咸認，就算在不確定環境中，台積電憑藉先進製程高市占率優勢，將是產業最具防禦性的投資首選。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電同時把2022年以美元計價營收年增率由30％，上調為35％左右，也看好第四季營收持續增長，如此高昂信心亦透露出，就算面臨半導體庫存修正壓力，主要客戶更將訂單集中在台積電。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀認為，台積電在全球CPU、GPU晶圓代工市場市占率提升，看好台積電可以複製在智慧機系統級晶片（SoC）大獲成功經驗，強占全球高效能運算（HPC）商機四分之一營收。整體而言，花旗環球推斷，台積電2022～2024年來自HPC事業的營收年複合成長率可望高達25％，遠高於15～20％的中長期營收年複合成長率。

以賽亞調研認為，台積電受惠HPC產品訂單趨勢確立，接下來密切觀察台積電與英特爾是否進一步深化在3奈米製程的合作，將為2024年後的潛在營收動能之一。

針對股價前景，大摩進一步說明，部分投資人原本期望台積電下修財測，帶出「利空出盡」效果，但詹家鴻認為，台積電基本面確實強於預期，沒必要過度修正，建議旗下客戶，寧可在半導體景氣循環落底前（2023年第一或第二季），就提早一步領先布局。