因為愛選擇分開！中國四川一名24歲女子劉艷，本來和男友論及婚嫁，怎料檢查出罹患「尿毒症」，為了不耽誤對方而「悔婚」，主動取消婚禮，2人也很有默契地「分手」，讓人心疼又感動。

根據《紅星新聞》報導，劉艷和江蘇男友在2015年相識相愛，3年後帶男友回家見家人，也獲得家人的認可，2人原本計畫在江蘇買房安家，並在2019年底拍婚紗，沒想到她突然出現嘔吐、手腳發麻等情況，經過檢查確診為尿毒症（CKD5）。後來因病情嚴重，為了節省醫療費，她選擇回到四川老家的醫院治療，男友也在醫院陪伴，但男友父親身體不好，需要人照顧，小倆口之前在江蘇開的美甲店也需要處理，因此男友只好返回江蘇。

劉艷和男友很有默契，沒說分手就漸行漸遠了。（圖／翻攝自微博）

劉艷和男友取消了婚禮，但誰都沒說分手，就自然而然分開了。據了解，她家是低收入戶，80多歲的爺爺駝背、耳聾、高血壓，爸爸從小視力有問題，患有高血壓和耳聾，無法做粗重的工作，只能靠媽媽在燒烤店幫忙，此外家中還有一個還在念書的妹妹，她得了這個病讓家庭負擔更重。

為了減輕經濟壓力，劉艷開始找工作，邊打工邊治療，她總是在抖音平台為自己打氣，「人生最好的活法，就是順其自然，隨遇而安」、「我所害怕的都在經歷，我能夠做的就是做好一切心理準備，去面對接受」，後來遇到是否要換腎的選擇，她的經歷被報導引起網友關注，籌得10萬多人民幣的手術費，然而一直等不到合適腎，經過一番掙扎，最終接受父親捐腎。

劉艷家中是低收入戶，爺爺和爸爸身體都有問題。（圖／翻攝自微博）

劉艷換腎成功後，在抖音平台感謝大家的幫助，「要不是大家的幫忙，即使爸爸同意捐我一個腎，我們也承受不起這筆手術費用」，對她來說是生命的一次全新開始，但是她不想再提起男友，「我希望慢慢忘了他」，不想再打擾對方的生活，父親也支持這個決定，因為2人各有各的生活和不同的家庭情況，他盼望雙方以後都能越來越好，也希望女兒能在生活和感情方面都有好的發展。

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