淋巴癌患者約有4成5屬於發展非常快的瀰漫性大B細胞淋巴瘤(簡稱DLBCL，Diffuse Large B Cell Lymphoma)，當症狀出現如果未趕快治療，短時間內恐有生命危險，但若是及時接受醫治，治癒機會非常高，不僅在第一線治療就能有70%治癒率，過往第一線治療反應不佳或反覆復發的癌末患者，如今透過CAR-T細胞免疫治療也有很好的治癒機會。

淋巴癌約90％屬非何杰金氏淋巴瘤 DLBCL佔最大宗

台中榮民總醫院細胞治療與再生醫學中心主任暨血液腫瘤科主治醫師李冠德表示，淋巴癌屬於全身性癌症，實際發生原因仍不明，但觀察流行病學研究可發現，可能與年紀老、免疫功能不全、器官移植服用抗排斥藥等有關。其中。淋巴癌會再區分成非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏淋巴瘤，患者比例各佔90％與10%，而在非何杰金氏淋巴癌中，更有50%患者屬於瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)。

DLBCL第一線治療有30％失敗率 癌友莫失望！後線治療有CAR-T細胞免疫治療接力爭取治癒

「約有70%瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)患者，在化療合併標靶的第一線治療中即可治癒，治癒率極高」， 李冠德主任分享，曾有1名60多歲女性病患，發現自己右側乳房有腫塊，原本猜測罹患乳癌，但在超音波與切片檢查後，確診為瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)，立刻展開治療，採取化療與標靶藥物治療後，疾病完全緩解，不須切除乳房，直至今日已達3年。

李冠德主任進一步指出，仍有30% 瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)患者會有抗藥性，需要進入第二線治療，採用更高強度的化療，搭配自體或異體幹細胞移植，更積極的消滅癌細胞，然而幹細胞移植副作用強烈，年紀超過60歲就很難承受，治療難度高；且進行異體幹細胞移植者需要長期服用免疫抑制劑，因為免疫力受到壓制，為避免細菌或病毒感染，患者不僅不能食用生食，也需要避免進出人群眾多的場合，生活品質受到嚴重衝擊。

李冠德主任說明，所幸目前臨床上已有CAR-T細胞免疫治療問世，利用複雜的基因工程技術，將能辨識與攻擊癌細胞的基因植入病患自己的T細胞，經過體外培養擴增後輸注回病人體內後，這些戴著精準導航系統的免疫T細胞，發現淋巴癌細胞就能精準且持續的展開攻擊，只需一次性注射即可帶來治癒希望，相較於異體幹細胞移植治療副作用也大大降低。

六大症狀須特別注意 及早治療才能爭取更好的預後

李冠德主任呼籲，如果沒有及早治療瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)，發病約3到6個月就可能死亡，但只要正規治療大多數病患都能有良好預後，而其中關鍵就在於能夠及早發現。提醒民眾若出現六大症狀「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」，發現自己反覆發燒超過38度以上、淋巴結有異常腫大、皮膚莫名搔癢、夜晚容易盜汗、咳嗽不止、無減肥卻體重大幅降低等現象，務必及早就醫。