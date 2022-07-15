人類追求更好的生活而不斷嘗試與改進，建築事業亦是如此。創立於1995年至今的豐邑機構，近30年來一路秉持營造多元化、營造專業化、管理神性化與服務知性化等精神，從選地、開發到建築規劃的一條龍All In One建築實力，打造更貼近消費者需求的好宅。近期，豐邑機構在大林口特區推出千坪大基地的全齡建築「豐邑氧森」，擁有產業、商圈、綠地、交通等4大優勢，享有雙公園及長庚醫護社區既有之林蔭環繞，是後疫時代難得珍貴的菁英氧生環境！

豐邑國際建築以「安全」為最優先準則

(圖/業者提供)

豐邑機構邱崇喆總經理表示，建築品牌不斷進步的正向循環，是透過住戶實際入住後的反饋，再由營建單位回饋給材料商，從材料端進行改良升級，並提供營建技術的革新建議，進而改善住戶使用問題；這不但是建築事業的人本初心，也是一個品牌專業度與品質保證的證明！

「安全、機能、美觀、社區文化、心靈藝術」是豐邑建築的五項準則，其中又以安全最為優先。邱崇喆總經理強調，秉持虔誠的信仰，就是不要造成生活傷害，什麼是傷害呢？以建築來說，結構安全最重要。對於豐邑來說，結構、施工材料及建築方式皆須講究科學方法；至於機能規劃，則是從居住者的生活需求仔細安排設置，如客餐廳、臥室、衛浴、廚房、陽台、收納空間，甚至要考慮到公共區域水電管線數年後的維修設計，都是必須縝密思考的範圍；當軟硬體兼備，再來才是建築美觀，因為謹守這些準則，蓋出來的不只是房子，而是有溫度的生活空間，使得豐邑建築成為中部的好宅代名詞，也深受竹北、新竹科技菁英的青睞。

「豐邑氧森」享A8生活圈 坐擁千坪綠意空間

(圖/業者提供)

豐邑機構的推案幾乎都是千坪基地，並將綠帶、陽光、空氣、花和水等自然風貌引進社區，創造社區自主多元的自然景觀。近期，豐邑機構搶在A8長庚生活圈的珍稀綠帶插旗，推出新建案「豐邑氧森」，距離A8站只需車程5分鐘，緊鄰華亞科技園區、長庚醫學中心、A7科技園區、郵政物流園區等科技產業，還有東森、三立、三井影視砸240億打造的「亞洲坎城」國際級媒體園區，成熟的生活機能及便捷的交通路網，成為北北桃移居的熱門地段。此外，比鄰文德、長樂等雙公園，更享有長庚醫護社區既有的林蔭空間，在人口密度擁擠的市雙北心來說，這裡擁有低密高綠覆的環境實在難得。

採光佳既寬敞 宅在家依舊沐浴光中

(圖/業者提供)

光線充足的居住空間，可使人感到自在、舒適，更能增加生活質感，豐邑機構的格局設計最注重採光的重要性。「豐邑氧森」三面採光、衛浴開窗，加上天井引光，室內不但通風明亮、空氣也能充份對流有助健康。樓層規劃地上21層、地下4層；房型規劃24-41坪2-3房、大3房；3面臨路、棟距寬闊；公設有接待大廳、視廳室、韻律教室、健身房、親子教室等。

豐邑機構不浪費任何一塊好地，只選在具備完善生活機能的區塊蓋好宅，拉高城市建築水平，同時提升居住生活品質。看好建設利多加上位於科技產業廊帶，大林口特區未來增值可期，「豐邑氧森」天然好宅，勢必成為菁英族群的購 屋首選！

豐邑氧森

接待中心：文德公園旁

貴賓專線：03-328-3908