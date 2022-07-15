根據證交所6月底公布資料，中鋼員工薪資中位數高達222萬元，比台積電多出37萬元，中鋼因薪資、福利好，每次招考均吸引萬人報名，為一般民眾理想的工作之一。有網友在PTT貼出「中鋼某年新進人員名冊」，驚訝表示中鋼師級人員清一色都是國立大學，好奇有沒有什麼內幕？其他網友則表示，據悉是用口試這招設立門檻，可以把筆試中運氣好考的好的私校生打掉，這其實早就是各項孝試中的公開手法。

該名網友在PTT以「中鋼師級居然清一色都是國立大學？」為題發文，並貼出「中鋼某年新進人員名冊」，詢問大家為何有這樣的情形，原PO好奇指出，高普考都有私立大學，為何中鋼都是國立大學居多？難道私立大學像是淡江、逢甲、輔仁等要進中鋼很難？

從曝光的中鋼某年新進人員名冊中，可以發現26位員工皆畢業於台灣國立大學，以成功大學最多，1位則畢業於美國南加州大學，而且學歷幾乎都是碩士，科系主要是機械工程。中鋼報考學歷依職等區分，師級學歷要求大學以上，員級則是高中職以上，且均須符合報考類組特別資格條件；薪資部分師級起薪為4萬元，員級則為3萬元。

其他網友紛紛表示「早就用口試這招設立門檻了！可以把筆試中運氣好考的好的私校生打掉，這早就是在各項孝試中公開的手法了」、「大部分都是國立中段以上」、「你是中鋼有這麼多國立機械可挑，挑私立幹嘛？員級也一堆國立機械學士」、「合理啊，只挑精英」、「很多子公司的人都會想考進中鋼，面試是挺看人的」、「有國立為什麼要挑私立？」、「中鋼成大人居多」。