俄羅斯引爆與烏克蘭戰火，歐美群起限制俄能源出口，以求造成其經濟壓力，然俄能源出口轉向大陸、印度、巴西等國家，能源收入不下於戰爭前。美媒報導，在制裁下，俄羅斯能源沒有如預期般在國際市場受阻，且仍有「強大的盟友」在支撐俄羅斯的經濟。

商業內幕報導，巴西、印度和大陸等積極搶購俄羅斯能源，這代表俄羅斯總統普丁在西方猛烈的制裁下，仍有「強大的盟友」在為俄羅斯經濟撐腰。

俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動後，美國、歐盟等西方國家連番擴大制裁，其中包括對俄經濟至關重要的石油。不過俄羅斯並未如預期受到經濟層面的影響，因為仍有國家對低價能源十分感興趣。

巴西外交部長佛蘭薩（Carlos Franca）周二（12日）表示，巴西正尋求向俄羅斯買更多的柴油，以確保農業綜合企業和駕駛人有足夠的柴油可使用。佛蘭薩並未詳述更多有關交易的細節，也無法得知巴西如何迴避西方的制裁。

另外，如今俄羅斯也是大陸和印度的主要石油出口國。俄羅斯近幾周成為印度第二大石油供應來源；此外，俄羅斯還擠下沙烏地阿拉伯，成為大陸最大石油供應國，根據大陸海關數據顯示，俄5月向大陸供應202萬桶／日，遠高於上個月131萬桶／日。

睿諮得能源（Rystad Energy）研究公司分析師魏成鶴（Wei Cheong Ho）指出，西方將俄羅斯能源排除在國際市場外的預期並沒有發生，反而是該國的低價原油轉向替代市場，「這些折扣對一些煉油廠實在太具吸引力」。

制裁迄今，普丁最先找上與金磚國家交易；金磚國家為俄羅斯、印度、大陸、巴西和南非，這幾個國家被西方視為強大的新興市場。而歐洲國家也因為拒絕支付盧布遭俄斷供天然氣，如今正極力擺脫對俄能源的依賴。