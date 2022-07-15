正妹Wawa（娃娃）擁有帥氣亮眼的粉紅色保時捷跑車，加上本人外型甜美俏麗，身材火辣性感，讓她被封為是「保時捷女神」，在網路上頗有名氣。愛車的她時常在社群媒體上曬出與跑車的合影，也不吝嗇大方展現自己的好身材，近日她就在IG上傳了一系列泳衣辣照，同時更傳授粉絲「一句話拒絕搭訕」的小技巧，幫大家擺脫困擾。

Wawa日前在個人IG上分享了出遊時所拍攝的生活美照，只見她穿著布料超少的泳衣，打扮清涼坐在夜晚的露天咖啡桌享用甜點。儘管戴著鴨舌帽和口罩看不見精緻五官，但白色爆乳比基尼和黑色丁字褲依然讓她超受矚目，乍看之下側身只有兩條線遮著，就跟沒穿一樣，傲人雙峰呼之欲出，緊緻腰身和一雙修長美腿十分抓人眼球。另一張照片，Wawa則高舉手臂擺出脫衣服的撩人姿勢，露出大片白皙肌膚，纖細的身形曲線性感惹火，挑透十足，讓人眼睛大吃冰淇淋，心動不已，粉絲也不禁讚嘆：「致命誘惑。」、「好美好辣。」、「流鼻血了啦！」

面對路人的搭訕示愛，Wawa在貼文中分享輕鬆婉拒的技巧，想幫助大家擺脫困擾，「拒絕搭訕只需要一句：我喜歡女生。」表示只要靠這一句話，就可以瞬間令對方冷靜下來，乖乖離開。不過也有粉絲笑說這招實際效果可能不太好，有些人留言：「那就要再回說，這麼巧，我也是耶。」、「然後一個T就過來了。」、「我會說我也喜歡女生。」