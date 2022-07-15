先前確診的「大魔王」周琦雖然趕抵雅加達，卻仍無法上場，「大王」王哲林也只打了19分鐘，中國隊14日在亞洲盃男籃錦標賽驚險靠著顧全最後8秒的關鍵進球，終場80比79氣走巴林，總算拿下預賽首勝，16日晚上9點將跟中華隊爭搶分組第2位置。

向來屬於亞洲籃球強權的中國隊，受到之前世界盃資格賽半數以上球員確診影響，亞洲盃預賽表現明顯失常，首役81比93不敵韓國，這次面對巴林非贏不可，沒想到竟跟巴林打到最後關頭，才靠顧全的致勝進球驚險開胡，接著就看周琦16日能否上場。

中國隊以顧全22分、5籃板及2助攻表現最佳，姜偉澤也有20分進帳，胡明軒9分，首役並未上場的王哲林，替補打了19分鐘，投5中3，拿8分、7籃板及3抄截；歸化中鋒奇姆替巴林拿下23分、14籃板的雙十數據，艾沙16分、4籃板及4助攻，拉希德15分。

這次亞洲盃的中華隊與中國隊的「兩岸對決」戲碼，將於16日晚上9點登場，勝方將會搶下B組第2席位，18日的12強戰跟預計拿下A組第3的地主印尼交手，輸隊則是B組第3，12強戰碰上可望位居A組第2的約旦。