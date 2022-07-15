草屯鎮槍擊命案，歹徒行凶後騎機車逃逸。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

草屯鎮康建生技公司發生4死1傷槍擊命案，震驚各界；該公司李姓員工與洪姓女課長曾發生口角衝突，後來，洪姓女課長被人用鐵棍打得遍體鱗傷，並且控告李姓員工殺人未遂，但李男提出不在場證明，後來法院判決無罪。

據了解，李姓員工因為操作機器問題，與洪姓女課長發生齟齬，在該公司的尾牙宴上就放話，過年後會有好戲可看。2014年2月間，洪姓女課長騎車回家途中，被1輛車擋住去路，1名戴口罩、穿著帽T的男子，從駕駛座出來，就持鐵棍攻擊她的頭部及身體，還大喊「我要讓妳死、打死你」；洪女拚命逃離現場被送醫急救，後來控告李男涉嫌殺人未遂。

不過，法院審理時，李男提出不在場證明，獲法官採信，因此判決無罪，檢察官提起上訴，被台中高分院駁回；但究竟當時是何人行凶，迄今仍未逮到人，成為懸案。

如今，康建生技公司發生重大刑案，讓許多人想起當年發生的糾紛，也引發諸多揣測，命案發生的真相仍待警方調查釐清。