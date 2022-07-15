南投草屯鎮的康建生技公司14日晚間傳槍響，蒙面兇嫌持滅音手槍，以行刑式槍殺5人，2男遭反銬爆頭亡，2女被狙殺身亡，生技公司負責人賴敏男則頭部卡彈轉送台中榮總急救。（吳建輝攝）

南投草屯鎮的康建生技公司14日晚間傳槍響，蒙面兇嫌持滅音手槍，以行刑式槍殺5人，2男遭反銬爆頭亡，2女被狙殺身亡，生技公司負責人賴敏男則頭部卡彈轉送台中榮總急救，15日凌晨 12點半左右，包括賴敏男的女兒、弟弟、公司張姓會計、劉姓員工等遺體，由葬儀社人員協助送往殯儀館，待一早檢察官做進一步相驗。

據了解，警方目前鎖定歹徒騎乘機車往鳥嘴潭方向逃逸，身高約180公分的壯碩男子，蒙面未戴帽子，稍早草屯分局門口集結大批警力，據傳已經鎖定犯嫌位置，正在全力追緝當中；而守在門口的家屬雙手合十面露哀傷，直喊「叔叔一路好走」，悲痛神情全寫在臉上，而目前所有遺體都已經移到南投殯儀館，等待檢察官做進一步相驗。

而離奇的是，過去該公司有一名李姓員工與洪姓女課長曾發生口角衝突，後來，洪姓女課長被人用鐵棍打得遍體鱗傷，並且控告李姓員工殺人未遂，但李男提出不在場證明，後來法院判決無罪；不過巧合是外傳死亡的４人都是當時的證人，但此說法家屬不願證實，只說一切靜待司法調查。

在門口的家屬雙手合十面露哀傷，直喊「叔叔一路好走」，悲痛神情全寫在臉上。（吳建輝攝）

15日凌晨 12點半左右，包括賴敏男的女兒、弟弟、公司張姓會計、劉姓員工等遺體，由葬儀社人員協助送往殯儀館，待一早檢察官做進一步相驗。（吳建輝攝）