宏都拉斯官員證實，前總統羅博（Porfirio Lobo）的兒子薩伊德（Said Lobo Bonilla）今晨離開首都一家夜店時，連同其他3名年輕男子遭持槍人士攻擊身亡。
根據當地新聞媒體上廣泛流傳的錄影畫面，至少5名全副武裝的持槍人士擋在一處停車庫出口，把薩伊德和另外3人拖離兩台車。遇害者中還包括宏都拉斯前國防部長的侄甥。
攻擊者似乎穿著打擊幫派警察小組的背心，他們要被害人成排靠牆，接著畫面中斷。
攻擊者逃亡時，似乎有一人受傷被搬上車。
美聯社報導，宏都拉斯檢察總長辦公室發言人考立克斯（Lorena Calix）證實羅博的兒子喪命。前防長瓦斯蓋茲（Romeo Vasquez Velasquez）也告訴當地新聞媒體，遇害者之一的齊拉亞（Luis Zelaya）是他親戚。
官員未立即評論可能的行凶動機。
羅博另一個兒子法比奧（Fabio Lobo）2017年因毒品販運罪名，被美國判處24年徒刑。美國去年宣布禁止羅博入境，因其被控收受毒品販運者的賄賂。（譯者：楊昭彥）1110715
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