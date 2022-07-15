義大利聯合政府裡的五星運動黨決定抵制國會的社福法案信任投票，引發政治危機，總理德拉吉計劃辭職，但遭總統馬達雷拉拒絕接受。目前還不清楚德拉吉會如何回應馬達雷拉介入。

綜合法新社與路透社報導，義大利總統府表示，馬達雷拉（Sergio Mattarella）「未接受辭呈，並邀請總理向國會作聲明」。馬達雷拉是義大利政局最高仲裁者。

德拉吉（Mario Draghi）稍早宣布打算今天辭職，因為五星運動黨（5-Star Movement）拒絕在一場信任投票中挺他，支持他對抗物價飆升的計畫。

此次信任投票是德拉吉聯合政府內部的緊張焦點，這些組成聯合政府的各政黨將在2023年初舉行的大選中相互對抗。

德拉吉說：「支持這個政府的全國團結聯盟已不復存在。」德拉吉曾任歐洲中央銀行（ECB）總裁，自2021年2月起擔任義大利總理。

專家警告，這場政治危機可能讓作為歐元區第3大經濟體的義大利提前大選。（譯者：楊昭彥）1110715