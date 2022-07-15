俄羅斯在黑海的潛艦14日發射一枚巡弋飛彈攻擊烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia），已知造成包括3名孩童在內的23平民死亡、42人失踪、逾百人受傷，當中有66人在醫院接受治療，5人病危。烏克蘭總統澤倫斯基痛斥：「這若不是公然的恐怖攻擊，還會是什麼？」

透過烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）發布的照片和影像，可見多輛翻覆汽車焦黑殘骸、建物遭大火燒毀、嬰兒車翻覆在一具屍體旁，現場瀰漫棕色煙霧。這是俄軍自2月24日入侵烏克蘭以來，對平民目標造成最多死亡人數的單次攻擊之一。官員表示，死者包括3名孩童。

國家緊急救難服務處還在通訊軟體Telegram上傳一張毛絨玩具與鮮花擺放在草地上的照片，寫著：「遭俄國人殺害的女童麗莎（Lisa），已經成為一縷陽光。」另一張夕陽餘暉與毀壞建物的照片，該單位再寫道：「小傢伙，請原諒我們沒能救妳。」

烏克蘭軍方表示，位於基輔西南方200公里的文尼察擁有37人口，是烏克蘭空軍指揮部的所在地。據官員說法，該城在當地時間14日午時左右，被俄國一艘潛艦發射的3枚「口徑」式（ Kalibr）巡弋飛彈擊中，烏克蘭軍隊擊落另外兩枚飛彈。警方表示，傷者中約有50人重傷，另有15人下落不明。烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）指出，而後又有2枚飛彈在途中遭烏軍防空系統攔截。

烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram寫道：「巡弋飛彈擊中兩處社區，房舍和醫療中心受到摧毀，汽車和路面電車起火。俄國每天都在殺害平民，朝沒有軍隊的地方發射飛彈，這若不是公然的恐怖攻擊，還會是什麼？」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則在推特譴責俄國「犯下另一樁戰爭罪」，他說：「俄國是一個恐怖主義國家，必須獲得在法律上獲得承認。」

聯合國祕書長古特雷斯的發言人表示，古特雷斯對此非常震驚，嚴厲譴責任何對平民或民用設施的襲擊。

俄軍對文尼察發動攻擊之際，包括美國、歐盟成員國與亞洲國家等40多國正在荷蘭海牙開會，討論俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行。這些國家發表聲明：「我們重申支持烏克蘭依1948年『聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約』，在國際法院對俄國提告

。」

俄國官方尚未對文尼察攻擊發表評論，但對於上述聲明，俄國前總統、現任國安委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，西方試圖因烏克蘭衝突懲罰俄羅這樣「擁有核武的大國」，將會危及全人類。