川普與首任妻子伊凡娜。（美聯社）

伊凡娜位於紐約曼哈頓的家。（美聯社）

美國媒體報導，美國前總統川普的前妻伊凡娜（Ivana Marie Trump）死於紐約曼哈頓家中，享壽73歲，其家人未公開其死因，伊凡娜也是川普女兒伊凡卡的母親。

川普在他創立的保守派社交媒體平台Truth Social上發表聲明，宣布伊凡娜的辭世消息，並没有提供死因等細節。然「紐約郵報」（New York Post）引述不具名警方消息人士報導，伊凡娜在曼哈頓公寓裡心搏停止，在急救人員抵達前就已經死亡。

川普寫到，「我非常悲痛地通知所有愛她的人，伊凡娜在她位於紐約市的家中去世了。她是一個奇妙的、美麗的、令人驚奇的女人，她過著偉大而鼓舞人心的生活。她的驕傲和快樂是她的3個孩子，小唐納川普、伊凡卡和艾瑞克。她為他們的孩子感到非常驕傲，就像我們都為她感到驕傲一樣。安息吧，伊凡娜！

伊凡娜的子女以川普家族名義發聲明︰「我們的母親是令人難以置信的美妙女子，在商界有影響力，亦是世界級的運動員、美人、充滿關愛的母親和朋友。」

伊凡娜是一位捷克裔美國社交名媛與前時裝模特兒，她於共產主義政權管治下的前捷克斯洛伐克長大，其後逃離該國前往美國。伊凡娜於 1977 年與川普结婚，這是伊凡娜第二階段的婚姻，而她是川普的首任妻子，兩人於1992 年離婚。當時離婚時，伊凡娜獲得1400萬美元（約台幣4億元）與一些昂貴房地產。