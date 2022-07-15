油價大漲為石油公司帶來巨額獲利，石油巨擘荷蘭皇家殼牌公司（Shell）考慮加碼回饋股東，提升股東報酬。

殼牌執行長范柏登（Ben van Beurden）受訪時表示：「殼牌必須多照顧股東，因為公司股價遭到嚴重低估。」現行的股東回饋政策是營業活動現金流的20％至30％，管理階層正在評估回饋比率是否符合現況。

殼牌第一季獲利創下90億美元紀錄，該公司當時宣布將股息調高4％，至25美分。殼牌預計28日公布第二季業績。