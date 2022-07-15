現今電子支付、信用卡相當普及，幾乎是人手一卡，出門就算沒帶現金，也不用擔心無法買東西，信用卡這種看似方便的工具，對有些長輩來說，卻不太喜歡使用。

長輩不愛用信用卡

日前有一名網友分享，她個人認為拿信用卡做支付工具很方便，不用找零、方便記帳，還可以獲得紅利回饋。但原PO注意到，每次和長輩們講到信用卡，他們會說，「以前拿信用卡的人都會怎樣怎樣」，讓原PO相當疑惑，「信用卡到底是什麼時候開始被黑的」？

貼文一出，許多網友直指一關鍵原因，「問喬治跟瑪麗啊」、「喬治瑪麗」、「卡債風暴」、「喬治瑪麗害超多人站在頂樓吹風」、「喬治瑪麗害的，不過那算現金卡跟信用卡又有點不太一樣」。

也有網友認為，「有些長輩覺得用現金比較安全」、「很多地方沒有完全支援電子支付」、「除非自制力很好，要不然多數年輕人辦卡最後都淪為卡奴」。

「喬治瑪莉卡」關鍵字債務、虧損、慘重

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2021/07/14～2022/07/13），看到「George＆Mary現金卡」的關鍵字有銀行、回憶、風暴、可怕、自殺、債務等。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「喬治和瑪莉」出身背景大解密

「借還都容易，我用George＆Mary，天天都Enjoy，我用George＆Mary」1999年，萬泰銀行發行的第一張現金卡「喬治瑪莉卡」，洗腦的廣告歌在家戶間傳唱。

「喬治瑪莉卡」取自台語「借錢免利」的諧音，由於申辦容易，讓不少人超額消費，2005、2006年卻發生卡債風暴，有超過80萬人慘淪卡奴，平均欠款100萬元以上，有的人因此信用破產，甚至自殺，更有人形容這根本是「塑膠鴉片」。隔年萬泰銀行也因全球金融海嘯，承受巨額虧損。

一位45歲的網友說：「卡債風暴那個時期的年輕人現在大約4X歲，經歷過那個年代的會對信用卡有不好印象很正常。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月14日至2022年07月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『George＆Mary現金卡』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。