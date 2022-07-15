財政部近日公布111年「全國非自住住家用房屋稅籍家戶歸戶」概況，截至今年6月30日止，排除共有與自住等情況，今年約有52.6萬人持有非自住房屋，年增4.7％，相較於去年增加2.37萬人，主因是持有1戶及2戶者增加。

囤房族「持有3戶到10戶以上者」 人數逐年減少

進一步看財政部統計，持有1戶非自住房屋者約有42.26萬人，占比80.37％居冠，而持有2戶者有6.65萬人，占比12.65％居次，不過持有3戶以上反倒有減少趨勢，去年約有3.73萬人，今年則變成3.67萬人。

通常會被視為囤房族，是指持有3戶到10戶以上者，除了持有3戶以上有減少外，其中持有「5戶以上」非自住房屋者由9,400人降至9,127人，相較去年減少273人；持有「10戶以上」的大戶也由1,703人降至1,659人，跟去年相比略減44人，可見囤房人數確實有逐年下降。

「囤房」熱門關鍵字 正義、房價、政府

根據現行「房屋稅條例」規定，住家用房屋有分「自住」與「非自住」，自住適用房屋稅率為1.2%，而非自住則適用稅率為1.5％至3.6％，地方政府會視民眾持有房屋戶數訂定差別稅率，即是所謂的「囤房稅」，目前六都、新竹都要把囤房稅最高稅率拉到3.6％。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「囤房」近一年（2021/07/14 - 2022/07/13）熱門關鍵字，可以看到「房價」、「正義」、「政府」、「炒房」、「年輕人」、「持有」等話題上榜，其中都是圍繞政府課囤房稅、打炒房、實施居住正義等不夠有力之討論。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月14日至2022年07月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『囤房』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物