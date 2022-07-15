你還看電視嗎？現代串流影音發達，YouTube、Netflix、Disney+等平台大多不必吞下電視上大量廣告就能享受完整內容，近來收視習慣也影響到租屋市場，就有房東考量年輕人租屋取向，上網請益：「出租房子有必要附第四台嗎？」

現在出租房子要附第四台嗎？

房東在ptt上發文表示，雖然目前出租的房屋有裝第四台，但是可以感覺到租客使用的需求不高，連房東自己「都是看Netflix和Disney+」居多，因此想知道大家現在出租房子是不是還會附上第四台？還是提供Netflix帳號比較實在？

貼文一出引起不少房東共鳴，有人分享自己出租五年「沒人要求過第四台」，也有人觀察「第四台只有早餐店才在播」、「連我老媽都會上YT看八點檔了」表示現在會習慣看電視的人實在不多。

不過，也有人反應：「裝啊，叫房客繳」、「隔間租、改套才要給」、這是個「書到用時方恨少」的東西，建議還是先裝。

現代租客對串流影音有好感

利用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析好感度，網路上對於租屋給第四台、Netflix和Disney+的正面聲量分別為31.87%、41.71%、40.10%，顯示串流影音在目前租屋市場或許具有較高附加價值，不過仍有近三分之一的聲量支持第四台，依舊是房東在提供物件時可以考慮保留的選項。

Image Source：《DailyView網路溫度計》

▲租屋附第四台、Netflix、Disney+之好感度

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月14日至2022年07月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『租屋附第四台、Netflix、Disney+網路好感度』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。