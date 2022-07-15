陳時中最後一次出席院會 行政院：祝福順利 成功回

衛福部長陳時中昨(14日)請辭投入台北市長選戰，行政院長蘇貞昌昨則是表示，陳時中在防疫指揮中心辛苦大家可以看出來，有時國人在下午兩點正好睡午覺時，他卻是親自主持指揮中心記者會達581場。此言引起大批網友留言反嗆，其中有人狠酸「講幹話超前部署，無冷場」。

政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌在院會中表示，陳時中擔任衛福部長5年多，是衛福部25年來任期最長的部長，在疫情爆發後帶領指揮中心，指揮中心成立到14日已經907天，這兩年多來看著陳部長兼任指揮官帶領著指揮中心、衛福部帶領全國醫師、藥師等醫護團隊，從中央到地方一起合作，對抗病毒。

蘇貞昌還說，國人在下午兩點正好睡午覺的時候，陳時中卻是親自主持指揮中心記者會達581場，他「沈穩、專業、善於溝通、回應媒體問題親切清楚連外媒都給予讚賞」。

對於蘇貞昌的說法，網友湧入《LINE TODAY》相關報導底下討論，已有超過200則留言，不少人卻認為「從引以自豪到全世界倒數第二都是成就在他手中，別再為了選舉只選擇說對自己有利的而忽略了其他存在的事實好嗎...」、「下午兩點～叫想睡午覺的時間？應該是只有大官跟沒上班的人才有這個福利吧！」「市井小民哪像政客有時間睡午覺？」「哪個勞工下午兩點可以睡午覺？」「全世界怎跟得上台灣」「互捧然後一起打贏防疫的選戰嗎？」「講幹話真的超前部署，無冷場」。